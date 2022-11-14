Пьяных супругов из Мурманской области сняли с поезда

Подобное нарушение пресекли и в поезде "Мурманск – Санкт-Петербург". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Карелии на станции Кемь сотрудники транспортной полиции сняли с поезда "Москва-Мурманск" супружескую пару северян. Жители Мурманской области были пьяными, на их поведение жаловались как пассажиры, так и поездная бригада.

Подобное нарушение пресекли и в поезде "Мурманск – Санкт-Петербург". Там ехал пьяный житель Республики Коми. Мужчина много матерился и мешал отдыху остальных пассажиров.

- Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а в отношении жителя Республики Коми составлен еще и административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

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