В Мурманске открылся Центр гуманитарной помощи «Точка Роста»

В Мурманске открыли Центр гуманитарной помощи «Точка Роста». Фото: Мурманская епархия

В Мурманске открыли Центр гуманитарной помощи «Точка Роста», где помогут северянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и льготным категориям. И не деньгами, а вещами, питанием, консультациями по разным вопросам.

- С декабря 2018 года наши добровольцы при содействии благотворительного фонда «Добрый мир» раздали нуждающимся порядка 11000 порций горячего питания на точке кормления в Росте. Кроме того было выдано почти две тонны вещевой помощи, около 1500 позиций средств первой медицинской помощи, более 800 позиций хозяйственных и гигиенических средств. Объемы поступающей для раздачи гуманитарной помощи становились все больше, и возникла необходимость в помещении для дальнейшей работы. Отправной точкой в создании проекта послужила передача компанией двух бытовок, которые стали составными частями помещения Центра, - сообщила председатель общественной организации «Добросвет» Оксана Артеменко.

Каждый желающий может принести в Центр одежду в хорошем состоянии, средства гигиены, медикаменты, продукты длительного срока хранения.

«Точку Роста» можно найти по адресу ул. Лобова, 53 (вниз по лестнице, которая расположена слева от храма князя Владимира). Также у Центра есть своя группа в «ВКонтакте».

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