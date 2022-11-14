Норвежский самолет-разведчик сбросил шпионский буй перед АПЛ "Князь Владимир" в Баренцевом море.

Что именно сделали с буем российские офицеры - не сообщается. Фото: скриншот видео

Норвежский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion сбросил шпионский буй перед атомной подводной лодкой "Князь Владимир" в Баренцевом море. Подлодка является носителем баллистической ракеты "Булава". Об инциденте сообщил телеканал "Звезда".

На тот момент субмарина возвращалась из похода. Она уже сутки находилась над водой, затем ее заметил норвежский самолет. Летчики сбросили на АПЛ буй с микрофонами и датчиками, чтобы записать "атмосферу" подводной лодки.

Что именно сделали с буем российские офицеры - не сообщается.

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