84 тысячи детей в Мурманской области заняты в дополнительном образовании

В Мурманской области развивается система дополнительного образования.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области развивается система дополнительного образования. В ней задействовано 84 тысячи юных северян или 74% от общего числа школьников.
- 492 организации реализуют 4850 программ. Для этого мы создаем «Точки роста», квантолабы и кванториумы, IT-куб и центр поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: в регионе планируют открыть новые «Парты героев».
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