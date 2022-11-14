84 тысячи детей в Мурманской области заняты в дополнительном образовании

В Мурманской области развивается система дополнительного образования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области развивается система дополнительного образования. В ней задействовано 84 тысячи юных северян или 74% от общего числа школьников.

- 492 организации реализуют 4850 программ. Для этого мы создаем «Точки роста», квантолабы и кванториумы, IT-куб и центр поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в регионе планируют открыть новые «Парты героев».

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