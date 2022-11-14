В столовых двух школ Мончегорска нашли нарушения по организации питания

В адрес директора Центра школьного питания вынесли представление. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу в двух школах Мончегорска нашлись нарекания к работе столовых. С образовательными учреждениями - №1 и №7 - сотрудничал Центр школьного питания.

- В помещениях столовых эксплуатируется деревянный инвентарь с видимыми трещинами и термическими повреждениями; холодильное оборудование и кухонный инвентарь не имеют маркировки; в холодильных камерах, предназначенных для ежедневных проб пищи, молочная продукция хранится совместно с пластмассовыми контейнерами с пищей, что недопустимо, - перечислили нарушения в прокуратуре Мурманской области.

В адрес директора Центра школьного питания вынесли представление.

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