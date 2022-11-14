Жители села Кашкаранцы пожаловались губернатору на свалку у кладбища

Администрации Терского района поручили отреагировать на жалобу северянки и убрать мусор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 ноября прошла "Прямая линия" с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. С жалобой к нему обратилась жительница села Кашкаранцы, рассказав, что у местного кладбища появилась свалка, которую никто не спешит убирать.

- Я видел фотографии, это недопустимо, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

Администрации Терского района поручили отреагировать на жалобу северянки и убрать мусор.

Всего за три часа "Прямой линии" глава региона ответил на 77 вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru