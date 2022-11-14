Жители села Кашкаранцы пожаловались губернатору на свалку у кладбища

Администрации Терского района поручили отреагировать на жалобу северянки и убрать мусор.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
13 ноября прошла "Прямая линия" с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. С жалобой к нему обратилась жительница села Кашкаранцы, рассказав, что у местного кладбища появилась свалка, которую никто не спешит убирать.
- Я видел фотографии, это недопустимо, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.
Администрации Терского района поручили отреагировать на жалобу северянки и убрать мусор.
Всего за три часа "Прямой линии" глава региона ответил на 77 вопросов.
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