В Алакуртти строительство нового детского сада вышло на финишную прямую

Всего в новый детский сад пойдут 75 малышей. Фото: vk.com/minstroy51

Строящийся в рамках нацпроекта "Демография" детский сад в Алакуртти стал одним из самых проблемных объектов в Мурманской области. Работы начались 24 августа 2020 года, а закончиться должны были летом 2021-го, однако задержали больше чем на год.

Сейчас новый подрядчик, который ранее работал над детским садом в Мурмашах, приступил к облицовке фасада здания.

- Он успел до снега выполнить благоустройство и установить современные игровые комплексы. Рабочие активно монтируют вентилируемый фасад, выполняют устройство входных групп и внутренние отделочные работы. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Всего в новый детский сад пойдут 75 малышей.

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