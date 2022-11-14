В Алакуртти строительство нового детского сада вышло на финишную прямую

Всего в новый детский сад пойдут 75 малышей. Фото: vk.com/minstroy51
Строящийся в рамках нацпроекта "Демография" детский сад в Алакуртти стал одним из самых проблемных объектов в Мурманской области. Работы начались 24 августа 2020 года, а закончиться должны были летом 2021-го, однако задержали больше чем на год.
Сейчас новый подрядчик, который ранее работал над детским садом в Мурмашах, приступил к облицовке фасада здания.
- Он успел до снега выполнить благоустройство и установить современные игровые комплексы. Рабочие активно монтируют вентилируемый фасад, выполняют устройство входных групп и внутренние отделочные работы. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.
Всего в новый детский сад пойдут 75 малышей.
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