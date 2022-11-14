Глава администрации Мурманска предложил радикально обновить освещение в городе

Жители Мурманска часто жалуются на темноту на улицах и во дворах, которая доставляет особенно много неудобств в полярную ночь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска часто жалуются на темноту на улицах и во дворах, которая доставляет особенно много неудобств в полярную ночь.

В июле 2022 года Совет депутатов Мурманска отклонил концессию по модернизации уличного освещения. Обновить систему планировали за 25 лет, но на это требовалось бы 8 миллиардов рублей. При этом 1,5 миллиарда рублей хотел вложить инвестор. Тогда в пандемийный год депутат посчитали проект слишком дорогостоящим для города. Его отложили.

- Концессия по модернизации освещения не обнулена, просто мы ждем лучших времен. Мы не одобрили ее из-за пандемии - и не прогадали. Давайте дождемся лучше времен, - сообщил Евгений Никора, который тогда был главой администрации.

На оперативном совещании 14 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вновь предложил радикально обновить освещение в городе.

- Проект по этому поводу был, он его заблокировали депутаты горсовета, но мы к нему возвращаемся. Надо сделать Мурманск одним из самых светлых городов. В этом году проведена огромная работа по установке архитектурной подсветки. Но важно, чтобы светлым был не только центр, - отметил Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru