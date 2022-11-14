Водителей в Мурманской области предупреждают о сильной гололедице

В Мурманской области продолжаются температурные качели, днем столбик термометра уходит в плюс, а по ночам - в минус. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Мурманской области продолжаются температурные качели, днем столбик термометра уходит в плюс, а по ночам - в минус. Все это приводит к опасной ситуации на дороге.

- 14 ноября по Мурманской области ожидается местами сильная гололедица, - предупредили в МЧС региона.

На выходных северян предупреждали о сильном ветре и мокром снеге. А впереди жителей Заполярья ждет похолодание до -13.

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