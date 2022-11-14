В Мурманской области ко Дню героев Отечества установят 25 специальных парт

В школе №5 в Печенге открыта парта Героя России Михаила Попова, а 9 декабря школу назовут в его честь. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманской области ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в образовательных учреждениях создадут 25 специальных парт - "Парт героев". 18 таких открыли к новому учебному году.

Так, в школе №5 в Печенге открыта парта Героя России Михаила Попова, а 9 декабря школу назовут в его честь.

- Сейчас в Мурманской области установлены 43 парты героя. Это герои Великой Отечественной войны, Афганистана, спецоперации, - сообщила министр образования и науки Заполярья Диана Кузнецова.

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