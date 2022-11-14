Рейсовый автобус в Мурманске попал в ДТП

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 14 ноября в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №237 (Мурманск-Снежногорск).

На светофоре на улице Кооперативной он притерся с легковым автомобилем. Обошлось без пострадавших.

Напомним: за выходные в Мурманской области произошло 33 аварии, в том числе три смертельные.

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