Рейсовый автобус в Мурманске попал в ДТП

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 14 ноября в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №237 (Мурманск-Снежногорск).
На светофоре на улице Кооперативной он притерся с легковым автомобилем. Обошлось без пострадавших.
Напомним: за выходные в Мурманской области произошло 33 аварии, в том числе три смертельные.
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