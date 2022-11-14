Жительница Кировска взяла кредит и отдала мошенникам 795 тысяч рублей

Северянке рассказали, что якобы на ее имя в разных банках пытаются оформить кредиты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

57-летняя жительница Кировска стала жертвой мошенников, которые воспользовались классической схемой обмана - позвонили под видом сотрудников банка.

Северянке рассказали, что якобы на ее имя в разных банках пытаются оформить кредиты.

- Также лжесотрудник сказал, что он с коллегами пытался предотвратить действия мошенников, однако некоторые финансовые учреждения уже одобрили оформление кредита. Собеседник добавил, что противоправные действия аферистов еще можно остановить, так как деньги не были получены, но произвести данную операцию по блокировке необходимо в течение суток. Северянка отказалась, тогда злоумышленник сообщил, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Что и произошло через несколько минут. Лжеправоохранитель в своем разговоре с кировчанкой настоятельно рекомендовал сотрудничать ей с банком, чтобы предотвратить несанкционированные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Тогда северянка пошла в банк и взяла в кредит 410 тысяч рублей, после чего перевела все мошенникам. После чего по такой же схеме перевела дополнительные 285 тысяч рублей. Еще 100 тысяч женщина взяла в долг у дочери.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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