За выходные в Мурманской области случилось 10 пожаров

За минувшие выходные - 12 и 13 ноября - в Мурманской области зафиксировали 10 пожаров.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие выходные - 12 и 13 ноября - в Мурманской области зафиксировали 10 пожаров. Об этом сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ региона.
- Чаще всего горели мусор и гаражи. Также объектами возгораний в выходные стали квартира, автомобиль и троллейбус. Произошло короткое замыкание на лестничной площадке. Подгорала пища на плите. На пожарах пострадал один человек, - сообщили в Управлении.
Напомним: за выходные в регионе также произошли 33 ДТП, погибли три человека.
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