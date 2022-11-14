За два года Центр управления регионом в Мурманской области отработал 175 тысяч обращений северян

С момента открытия Центра управления регионом (ЦУР) Мурманской области, который начал работу 11 ноября 2020 года, в нем отработали 175 тысяч сообщений. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С момента открытия Центра управления регионом (ЦУР) Мурманской области, который начал работу 11 ноября 2020 года, в нем отработали 175 тысяч сообщений.

- Базой стал портал "Наш Север", интегрированный с Госуслугами. На нем зарегистрировано 45 тысяч человек, поступило свыше 73 тысяч обращений, причем 82% - чуть больше 60 тысяч - поступали и обрабатывались в пике коронавирусной инфекции. На 30% сократилось время реакции на обращение, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: во время "Прямой линии" 13 ноября глава региона ответил на 77 вопросов за три часа.

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