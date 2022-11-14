На общественно полезные работы в Мурманской области устроились 7800 северян

Жители Мурманской области могут устроиться на общественно полезные работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время пандемии в Мурманской области создали общественно полезные работы, которые были призваны поддержать тех, кто временно остался без работы. За уборку общественных территорий, такие полезные вещи, как покраска заборов и т.д. можно было получать зарплату.

- Общественно-полезные работы мы продлили до конца года, из бюджета на них выделено 158 миллионов рублей. Были устроены 7800 человек, в том числе студенты и школьники, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В июне стало известно, что больше, чем вдвое, увеличат финансирование программы общественно полезных работ, на которых летом заняты подростки.

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