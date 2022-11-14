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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:45

«Прямую линию» с губернатором Мурманской области посмотрели 45 тысяч человек

За три часа Андрей Чибис ответил на 77 вопросов
Ника СВЕТЛОВА
Андрей Чибис в прямом эфире ответил на 77 вопросов. Фото: правительство Мурманской области

Андрей Чибис в прямом эфире ответил на 77 вопросов. Фото: правительство Мурманской области

13 ноября прошла "Прямая линия" с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. За три часа в прямом эфире глава региона ответил на 77 вопросов, а севере оставили свыше двух тысяч комментариев и вопросов.

- На все надо дать ответ, я понимаю коллеги, что это масштабная работа, но надо отвечать на то, что волнует жителей Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

Трансляцию "Прямой линии" посмотрело свыше 45 тысяч человек.

Напомним: Андрей Чибис рассказал об инвентаризации бомбоубежищ и будет празднование Нового года в этом году.

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