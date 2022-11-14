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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:24

Мобилизованным жителям Мурманской области привезли 17 тонн обмундирования

Северян посетил губернатор Андрей Чибис
Ника СВЕТЛОВА
Мобилизованным жителям Мурманской области продолжают поставлять все необходимое для несения службы.

Мобилизованным жителям Мурманской области продолжают поставлять все необходимое для несения службы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис приезжал в Ленинградскую и Калининградскую области в места боевого слаживания мобилизованных северян.

- Привезли 17 тонн дополнительной амуниции и продолжаем доставлять все необходимое. Пообщавшись с парнями, хочу отметить боевой дух у парней и точечные просьбы в отношении своих семей, - сообщил Андрей Чибис.

Так, один из мобилизованных, дозвонившись на "Прямую линию", что прошла 13 ноября, попросил оборудование для школы-интерната в Минькино, другой - хоккейное оборудование для Верхнетуломского.

- Эти обращения в системе управления регионов есть, прошу на них оперативно и внимательно реагировать, - уточнил глава региона.

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