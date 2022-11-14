Мобилизованным жителям Мурманской области привезли 17 тонн обмундирования

Мобилизованным жителям Мурманской области продолжают поставлять все необходимое для несения службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис приезжал в Ленинградскую и Калининградскую области в места боевого слаживания мобилизованных северян.

- Привезли 17 тонн дополнительной амуниции и продолжаем доставлять все необходимое. Пообщавшись с парнями, хочу отметить боевой дух у парней и точечные просьбы в отношении своих семей, - сообщил Андрей Чибис.

Так, один из мобилизованных, дозвонившись на "Прямую линию", что прошла 13 ноября, попросил оборудование для школы-интерната в Минькино, другой - хоккейное оборудование для Верхнетуломского.

- Эти обращения в системе управления регионов есть, прошу на них оперативно и внимательно реагировать, - уточнил глава региона.

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