В Мурманской области четверо бывших полицейских заплатят по 15 тысяч рублей за крабовое браконьерство

Экс-полицейские выловили краба на 700 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Суд вынес приговор четырем бывшим полицейским, который обвиняли ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

13 июля экс-правоохранители на служебной машине поехали в губу Горячинскую.

- Находясь в запрещенном для рыболовства районе и в запрещенный для рыболовства период, используя самоходное плавсредство с навесным мотором и акваланги, они поймали 52 особи камчатского краба. Причинен ущерб водным биологическим ресурсам в особо крупном размере на сумму более 700 тысяч рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину бывшие полицейский признали, из органов их уволили по отрицательным основаниям. Суд приговорил каждого к 15 тысячам рублей уголовного штрафа.

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