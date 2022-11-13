В Мончегорске закрывается учебно-воспитательное училище для трудных подростков

86 сотрудникам придется становиться на учет на бирже труда.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мончегорска в рамках прямой линии в эфире телеканала "Россия 24" обратился к губернатору Андрею Чибису, сообщив о том, что в городе с 20 декабря закрывают специальное учебно-воспитательное училище закрытого типа.
86 сотрудникам придется становиться на учет на бирже труда.
- Мы работаем с детьми с девиантным поведением, это единственное в нашей области такое учреждение. У нас замечательные классы, абсолютно всем оснащенные новый спортзал. Очень горько, что было принято такое решение. Ближайшее подобное училище находится в Колпино Ленинградской области, - отметил мончегорец Александр Федорович.
Глава Мурманской области пообещал разобраться в этом вопросе и обсудить его с Минпросвещения, так как учреждение является федеральным.
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