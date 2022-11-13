Андрей Чибис о бюджете Мурманской области на 2023 год: "Он будет достаточно консервативным"

Глава региона сообщил, что бюджет будет достаточно консервативным из-за экономической ситуации в стране и в мире. Фото: gov-murman.ru
Губернатор Андрей Чибис в рамках прямой линии на телеканале "Россия 24" сообщил о том, что бюджет Мурманской области на 2023 год спланирован и внесен на рассмотрение в Мурманскую облдуму.
Глава региона сообщил, что бюджет будет достаточно консервативным из-за экономической ситуации в стране и в мире.
- 60% бюджета идет на социальные расходы, в том числе повышение зарплат. Увеличен объем расходов на образование. В здравоохранении сделали акцент на строительство ФАПов, ремонт поликлиник и их оснащение их оборудованием, - сказал губернатор.
Также деньги предусмотрены на дороги, благоустройство, дворы и обновление общественного транспорта, а также на строительство двух новых школ в Мурманске и переселение людей из аварийного жилья.
Андрей Чибис также отметил, что у правительства есть план «б», на что потратить деньги при появлении дополнительных средств.
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