В Мурманской области похолодает до -13 градусов

Северян предупреждают о гололедице, которая в отдельных районах сильная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом новой недели в Мурманской области похолодает. 14 ноября наш регион окажется во власти Европейского антициклона.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, при прояснениях -8-13, днем -1-6 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также северян предупреждают о гололедице, которая в отдельных районах сильная.

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