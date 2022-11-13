146 жителей Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+63), Мончегорск (+27).
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По данным оперативного штаба, за неделю, с 6 ноября по 12 ноября, 146 жителей Мурманской области заразились коронавирусом.
- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 337, - уточнили в оперштабе.
Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+63), Мончегорск (+27).
Напомним: коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%.
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