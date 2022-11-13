В Мурманске мать с сыном шесть раз обокрали магазин

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманске мать с сыном, сговорившись, обокрали магазин на 14 тысяч рублей. Всего родственники совершили шесть краж.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, как это произошло.

- Женщина устроилась в этот магазин на работу. Ее сын должен был приходить в торговую точку в те дни, когда она работала. Набирая товар в продуктовую корзину, родственник подходил к кассе, а его мать делала вид, что она его обслуживает. Так, в течение месяца, злоумышленник шесть раз посещал магазин, набирал продукты питания и личной гигиены, не оплачивая товар, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

56-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, задержали.

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы. С подозреваемых взяты подписки о невыезде.

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