Андрей Чибис о праздновании Нового года: "Безусловно, шиковать не будем"

Отдельно будут организованы губернаторские елки для детей, чьи отцы являются участниками СВО. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В рамках прямой линии на телеканале "Россия 24" губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос о том, состоятся ли в этом году новогодние мероприятия.

- Мы Новый год отменять не будем. Но, безусловно, праздновать будем без шика. Но новогодний праздник должен быть, он нужен. Это важно и для тех детишек, чьи отцы мобилизованы, находятся на передовой, - отметил глава региона.

Отдельно будут организованы губернаторские елки для детей, чьи отцы являются участниками СВО. Отдельные выездные праздничные мероприятия проведут в Печенгском округе, Алакуртти.

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