Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 11:18

Андрей Чибис о праздновании Нового года: "Безусловно, шиковать не будем"

Губернатор рассказал, как пройдут новогодние мероприятия
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Отдельно будут организованы губернаторские елки для детей, чьи отцы являются участниками СВО.

Отдельно будут организованы губернаторские елки для детей, чьи отцы являются участниками СВО.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В рамках прямой линии на телеканале "Россия 24" губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос о том, состоятся ли в этом году новогодние мероприятия.

- Мы Новый год отменять не будем. Но, безусловно, праздновать будем без шика. Но новогодний праздник должен быть, он нужен. Это важно и для тех детишек, чьи отцы мобилизованы, находятся на передовой, - отметил глава региона.

Отдельно будут организованы губернаторские елки для детей, чьи отцы являются участниками СВО. Отдельные выездные праздничные мероприятия проведут в Печенгском округе, Алакуртти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru