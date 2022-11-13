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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 10:33

В Мурманске после лобового столкновения с грузовиком погиб пассажир Renault

Водитель легкового авто выехал на встречную полосу
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пассажир Renault погиб на месте до приезда скорой помощи. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Пассажир Renault погиб на месте до приезда скорой помощи. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 13 ноября в Мурманске произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик.

- В районе дома №24 по проспекту Кольскому водитель автомобиля Renault по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым фургоном Fiat, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пассажир Renault погиб на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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