В Кольском районе перевернулся Chevrolet Cruze

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 12 ноября в Коле на 3-м километре Кильдинского шоссе произошло ДТП. Chevrolet Cruze съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу.

- На месте происшествия работал личный состав ПЧ-20 Кольского филиала и аварийно-спасательной службы. Проведен осмотр и ограждение места ДТП, обеспечение безопасности, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пострадавшего водителя передали бригаде скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.

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