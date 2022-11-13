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НовостиПолитика13 ноября 2022 9:36

Военнослужащий из Мурманской области погиб во время спецоперации

О смерти Никиты Ваулина сообщил губернатор Андрей Чибис
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Военнослужащего наградили медалью «За отвагу». Фото: vk.com/chibis.andrey

Военнослужащего наградили медалью «За отвагу». Фото: vk.com/chibis.andrey

Еще один военнослужащий из Мурманской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. О смерти Никиты Ваулина сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- Никита Ваулин - честный, порядочный, смелый и верный воинскому долгу. Он храбро выполнял задачи специальной военной операции и погиб, защищая нашу Родину и своих товарищей. Светлая память, - отметил глава Мурманской области. Военнослужащего наградили медалью «За отвагу».

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