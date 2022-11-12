Человек отлетел на несколько метров. Момент страшной аварии в Мурманске попал на видео

Пешеход не успел перейти дорогу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На улице Скальной в Мурманске произошла авария с пострадавшим. Под колеса машины попал человек.

- Удар был достаточно сильным. Пешехода отбросило вперед, а вещи, которые были в руках, улетели еще дальше. Пострадавшего увезла скорая, - сообщил паблик "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: в Североморске грузовик насмерть сбил женщину.

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