В Мурманске на первом Кубке губернатора по КВН наградили команды "Заполярье" и "Русская дорога"

"Русская дорога" получила приз зрительских симпатий. Фото: vk.com/murmanliga
12 ноября в ДК им. Кирова в Мурманске впервые прошел Кубок губернатора Мурманской области по КВН.
Наш регион представляли две команды - "Заполярье" и "Имени Янковская" (последняя также представляет Ростов-на-Дону). Задача у них была сложная, так как на сцену вышли именитые соперники - "Борцы" и "Русская дорога".
Приз зрительских симпатий по итогам голосования в зале получила "Русская дорога". А вот жюри присудило победу "Заполярью".
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