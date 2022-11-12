В Мурманске один человек пострадал во время пожара в гараже

Один человек пострадал в горящем гараже. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 12 ноября случился пожар в гаражном кооперативе на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске. Сообщение о нем поступило в 14.41.

- В результате происшествия сгорела внутренняя обшивка гаража на площади 3 квадратных метра. Пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На месте работали 10 пожарных, они ликвидировали пожар в 15.29.

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