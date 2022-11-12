Больше похожа на кофе. В Мурманске из-под крана течет грязная вода

Мурманчане продолжают жаловаться на водопроводную воду.

Проблема грязной воды остается актуальной в Мурманске. Северяне продолжают жаловаться, что из крана течет вода коричневого цвета и с запахом. Также у горожан есть вопросы к ее температуре.

- Вечером вода опять холодная и грязная, - сообщила в сети жительница Ленинского округа Анжелика Зметная.

В министерстве энергетики и ЖКХ региона нашли объяснение проблеме:

- Сбой в процессе водоподготовки на котельной ТЦ «Северная» был зафиксирован АО «Мурманэнергосбыт» 31 октября. Причина была устранена сразу, как было выявлено нарушение. Длительность устранения последствий связана с обоснованным снижением водоразбора жителями и переходом на индивидуальные бойлеры. АО «МЭС» организован дополнительный водоразбор на собственных сетях. На сегодняшний день отклонения в вечернее время уже незначительные. По результатам завершения мероприятий жителям будет произведен перерасчет.

Напомним: жителям Дровяного не советуют использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи. О некачественной воде предупредили в администрации Мурманска.

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