В Мурманске после обращения горожан обустроят новые «лежачие полицейские»

В Мурманске обустроят два новых "лежачих полицейских". Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава Мурманска Игорь Морарь рассказал, как в работу берут обращения горожан, чтобы повысить безопасность в столице Заполярья.

- В этом году в ходе ремонта проезжей части и тротуаров на улице Софьи Перовской был обустроен дополнительный пешеходный переход в районе Мурманской областной филармонии. Также по обращениям мурманчан «лежачие полицейские» должны появиться на участке дороги от дома № 18 по улице Алексея Хлобыстова до прогимназии № 51, где в этом году также были выполнены работы в рамках национального проекта, - пояснил Игорь Морарь.

Напомним: в июле на улице Адмирала Лобова установили «длинные» светофоры со светящимися опорами. Дополнительную подсветку сделали для безопасности дорожного движения.

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