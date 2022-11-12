Жителей и гостей Мурманской области предлагают накормить крабом за 8 тысяч рублей

Камчасткий краб и в Мурманской области - деликатес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дискуссию у жителей Мурманской области вызвала фотография меню одного из ресторанов в регионе. Посетители могут заказать камчатского краба, заплатив четыре тысячи рублей за мясо в панцирях или в два раза дороже (8 тысяч) за очищенный деликатес.

В такие суммы обойдется порция весом килограмм.

Северяне спорят, можно ли считать такой ценник слишком высоким или же это адекватная цена за камчатского краба.

Ценник в одном из ресторанов вызвал дискуссию у северян. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Напомним: эксперты прогнозируют популярность трески из Мурманска для экспорта в Бразилию

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