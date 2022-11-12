В Мурманской сохранится дневная плюсовая температура

Погода на выходных порадует северян теплом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На выходных в Мурманской области сохранится достаточно теплая погода для ноября. Столбик термометра будет продолжать уходить в плюс.
По данным гидрометцентра региона, 13 ноября температура воздуха составит от +1 до -4°.
При этом северян предупреждают о сильном ветре и мокром снеге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru