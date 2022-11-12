В Мурманской сохранится дневная плюсовая температура

Погода на выходных порадует северян теплом. Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Мурманской области сохранится достаточно теплая погода для ноября. Столбик термометра будет продолжать уходить в плюс.

По данным гидрометцентра региона, 13 ноября температура воздуха составит от +1 до -4°.

При этом северян предупреждают о сильном ветре и мокром снеге.

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