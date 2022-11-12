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НовостиОбщество12 ноября 2022 13:28

В Мурманскую область для прохождения срочной службы прибыли первые 49 призывников из Коми

Срочников обеспечили всем необходимым
Ника СВЕТЛОВА
49 призывников из Коми будут год служить на Северном флоте.

49 призывников из Коми будут год служить на Северном флоте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 ноября в Североморске встречали первую группу молодых людей, получивших повестки в рамках осеннего призыва. 49 срочников из Республики Коми прибыли для прохождения службы на Северном флоте.

Призывников обеспечили всем необходимым от обмундирования до продовольствия. Также первые 30 срочников уехали из Мурманской области для несения службы в других регионах.

В этом году сроки осеннего призыва были сдвинуты из-за частичной мобилизации, завершится он 31 декабря.

Напомним: в воинских частях, объединениях и соединениях Северного флота перевели вооружение, военную и специальную технику на зимний режим.

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