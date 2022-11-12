Глава Госжилнадзора Мурманской области проверила работу управляющих компаний в Североморске

Проверку в Североморске прошли не все УК. Фото: vk.com/gzhimurmansk

Управляющим компаниям в Североморске пришлось держать экзамен перед главой Госжилнадзора Мурманской области Аленой Кузнецовой, которая приехала с проверкой.

Сначала она проверила ремонт домом, где живут военнослужащие, в Севереморске-3. Не всегда он был сделан качественно.

- Там сложный фонд, низкая населенность домов. Есть подъезды где живет по 4-5 человек, но тем не менее потихоньку ремонт идет. Понравилось, то, что при покраске стен используются яркие и светлые тона. Так же мы отметили, что дворы в гарнизоне посыпаются песком, - отметила Алена Кузнецова.

Во флотской столице проверяли качество работ, которые были запланированы после реакции министерства на жалобы северян. И здесь нашлись нарушения, например, у одного из фасадов испортилось покрытие.

- Основное замечание – состояние «слаботочки»: провода болтаются, отсутствуют крышки распределительных коробок. Управляющие компании получили распоряжения все это устранить, - отметила профильный министр.

По итогам поездки был составлен список новых нарушений, которые надо устранить.

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