Мурманская область вошла в число самых читающих регионов страны

Северяне доказали свою любовь к книгам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион», Мурманская область вошла в число 20 самых читающих субъектов РФ.

- При выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры для чтения, - сообщили в минкульте Мурманской области.

Важную роль в рейтинге Мурманской области сыграла всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Маслова.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны.

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