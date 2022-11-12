Прокуратура начала проверку после гибели женщины-пешехода в ДТП с грузовиком в Североморске

Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/sufps48mchs

Вечером 11 ноября в на Мурманском шоссе в Североморске грузовик сбил женщину-пешехода. Северянка 1953 года переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у кафе "Дружба".

Пострадавшую госпитализировали, в больнице констатировали ее смерть.

- Прокуратура Мурманской области контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария случилась около 22.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru