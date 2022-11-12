Алек Болдуин обвиняет в гибели уроженки Мурманской области съемочную группу фильма "Ржавчина"

Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу фильма "Ржавчина", обвиняя коллег в халатности. Фото: REUTERS

21 октября 2021 году на съемках вестерна "Ржавчина" на ранчо в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, убил оператора Галину Хатчинс, уроженку Мурманской области, и ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин играл главную роль в фильме, а также был его продюсером.

Родные Хатчинс подали в суд на Болдуина, а он, в свою очередь, обвиняет в гибели оператора съемочную группу.

Как пишет New York Times, актер подал иск, указав, что винит в халатности специалиста по оружию на съемках фильма Ханну Гутьеррес-Рид, помощника режиссера Дейва Холлза, реквизитора Сару Закри и поставщика оружия и боеприпасов на съемочную площадку Сету Кенни.

- Эта трагедия произошла из-за того, что на съемочную площадку были доставлены пули и их зарядили в пистолет, - цитирует New York Times иск.

Ранее Болдуин предполагал, что может завершить карьеру из-за трагедии на съемочной площадке.

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