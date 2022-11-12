Попавшая под грузовик в Североморске женщина умерла в больнице

Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/sufps48mchs

В Госавтоинспекции региона рассказали подробности ДТП, которое случилось в 22.30 11 ноября в Североморске. Здесь под колеса грузовика FAW попала женщина.

- В районе 0 километра автоподъезда к Североморску водитель грузового автомобиля допустил наезд на пешехода 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где в последствии была зарегистрирована биологическая смерть, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: утром 12 ноября на федеральной трассе "Кола" погиб водитель такси.

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