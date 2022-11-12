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НовостиОбщество12 ноября 2022 10:51

13 ноября в Мурманской области ожидается усиление ветра

Непогода начнется ночью
Ника СВЕТЛОВА
В Заполярье усилится ветер.

В Заполярье усилится ветер.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выходные в Мурманской области ожидаются ненастными.

- Ночью 13 ноября по Мурманской области местами ожидается сильный северо-восточный, северный ветер, - сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области со ссылкой на данные Мурманского УГМС.

Также северян предупреждают о мокром снеге.

Напомним: в ЗАТО Островной ввели режим повышенной готовности.

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