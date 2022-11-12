Евгений Никора о бюджете Мурманской области на 2023 год: Осторожный, но скорее оптимистичный

Евгений Никора прокомментировал проект бюджета Мурманской области на 2023 год. Фото: администрация Мурманска

В Мурманской областной Думе начинается работа над утверждением бюджета на 2023, плановый 2024-2025 года. Ранее мы писали, что 60% средств направят на образование, здравоохранение и социальную сферу.

- Проект бюджета Мурманской области я бы охарактеризовал, как осторожный, но скорее оптимистичный, а значит – реалистичный. Проект документа, как и бюджет этого года, сверстан в логике плана развития региона «На Севере – Жить!», разработанного на основании нескольких десятков тысяч реальных предложений наших земляков. Резких поворотов или, Боже упаси, социальных потрясений, равно как и феерии прорывов, ждать от него могут только настоящие фантазеры. Проект бюджета верстается скорее под консервативный сценарий развития экономики. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему – подход, проверенный временем, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Он отметил что не всем понятно сокращение расходов на здравоохранение, но такой шаг не отразится на медработниках и пациентах.

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