История с приставанием жителя Ковдора к 12-летней девочке оказалась фейком

Приватное видео распространилось в соцсети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 6 ноября в мурманских пабликах в «ВКонтакте» распространилась информация, что в Ковдоре взрослый мужчина по видеосвязи демонстрировал свои гениталии 12-летней девочке, а также писал ей неприличные вещи.

Правоохранительные органы начали проверку, следователи возбудили уголовное дело. Официального комментария по истории в Ковдоре еще нет, но источник "КП"-Мурманск" сообщил, что информация о приставании к несовершеннолетней недостоверна.

Мужчина действительно совершал видеозвонок и демонстрировал свои половые органы, но его собеседницей была женщина, у которой на странице в соцсети был указан 1998 год рождения, а на вид ей было больше 30 лет. Имя дамы мужчина не знает, так как она использовала никнейм в сети. О том, что его приватное видео оказалось в публичном доступе в "ВКонтакте", мужчина узнал от приятеля.

В посте, после которого правоохранители начали проверку, были приведены также скриншоты переписки, в которой мужчина якобы совращает девочку. Оказалось, что на странице у девочки также был указан год рождения, по которому она представлялась старше 18 лет. При этом интима ей мужчина не предлагал, а только встретиться. При этом видео и переписка не имеют отношения друг к другу.

При этом обсуждение истории вышло за пределы региона, так как на нее обратил внимание блогер и музыкант Миша Маваши.

"КП"-Мурманск" ожидает официальный комментарий от правоохранительных органов.

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