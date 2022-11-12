Жительница Апатитов из-за мошенников совершила 40 банковских операций на 395 тысяч рублей

Северянка чуть не взяла второй кредит на 400 тысяч рублей, но вовремя поняла, что общается с мошенниками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

38-летняя жительница Апатитов стала жертвой мошенников, которые позвонили ей под видом сотрудников правоохранительных органов.

- Звонивший мужчина пояснял, что неизвестный, используя доверенность, пытается оформить кредит на имя северянки, также мужчина сказал, что к их разговору подключит сотрудника службы безопасности банка, который расскажет дальнейшие действия. Лжесотрудник банка пояснил, что для того чтобы предотвратить мошеннические действия северянке необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянка не сразу поняла, что стала жертвой мошенников. Поэтому пошла в ближайшее отделение банка и взяла кредит на 400 тысяч рублей. Потом в 40 банковских операций перевела 395 тысяч рублей мошенникам.

- Оставшиеся деньги в размере пяти тысяч рублей, северянке сказали оставить себе в качестве подарка от банка, - пояснили в МВД.

Но полученных денег злоумышленникам показалось мало, поэтому они сказали ей оформить еще один кредит на 400 тысяч рублей в уже другом банке. Женщина послушно пошла в отделение, но там поняла, что с ней происходит и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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