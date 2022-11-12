В ГИБДД Мурманской области рассказали подробности смертельной аварии с такси на трассе "Кола"

Водитель такси погиб до приезда скорой медицинской помощи. Фото: vk.com/murman01

В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности ДТП, которой случилось в восьмом часу утра 12 ноября на 1410 километре федеральной трассы "Кола". В Кольском районе столкнулись УАЗ "Патриот" и такси Renault Logan.

- По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением, допустил выезд на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. Водитель Renault погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 14 октября на улице Фестивальной приблизительно в 22.20. В тот день водитель темно-красного микроавтобуса Fiat Ducato наехал на 83-летнего пешехода, который скончался до приезда скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru