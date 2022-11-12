"Может, Лена или ее брат Виталик получат открытку". Жительница Мурманска просит северян помочь совершить новогоднее чудо

Открытку нашли во время замены почтовых ящиков в доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчанка Дарья Толмачева и все северяне в этом году могут стать Дедами Морозами и помочь совершиться новогоднему чуду. Дарья нашла потерянную открытку, которая шла к своим адресатам в 1977 году, но так и не попала к ним в руки.

Послание обнаружили во время замены почтовых ящиков в подъезде одного из домов в Мурманске.

- Она адресована Малышкиной Лене и ее брату Виталику, которые проживали по адресу: Петрозаводск, улица Антонова, 6. Мои родители дружили в детстве, но затем ребята переехали в Мурманск. Отправитель допустил ошибку в адресе, письмо так и не было получено. До Нового года остался 51 день. Поделитесь этой историей, верю в маленькое чудо и Малышкина Лена или ее брат Виталик получат новогоднюю открытку, - написала Дарья Толмачева в группе "Мурманск" (18+).

Напомним: в магазине Снежногорска во время ремонта в магазине нашли записку. Ее написал солдат стройбата из Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru