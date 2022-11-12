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НовостиОбщество12 ноября 2022 8:57

"Может, Лена или ее брат Виталик получат открытку". Жительница Мурманска просит северян помочь совершить новогоднее чудо

Жительница Мурманска нашла потерянную новогоднюю открытку 1977 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Открытку нашли во время замены почтовых ящиков в доме.

Открытку нашли во время замены почтовых ящиков в доме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчанка Дарья Толмачева и все северяне в этом году могут стать Дедами Морозами и помочь совершиться новогоднему чуду. Дарья нашла потерянную открытку, которая шла к своим адресатам в 1977 году, но так и не попала к ним в руки.

Послание обнаружили во время замены почтовых ящиков в подъезде одного из домов в Мурманске.

- Она адресована Малышкиной Лене и ее брату Виталику, которые проживали по адресу: Петрозаводск, улица Антонова, 6. Мои родители дружили в детстве, но затем ребята переехали в Мурманск. Отправитель допустил ошибку в адресе, письмо так и не было получено. До Нового года остался 51 день. Поделитесь этой историей, верю в маленькое чудо и Малышкина Лена или ее брат Виталик получат новогоднюю открытку, - написала Дарья Толмачева в группе "Мурманск" (18+).

Напомним: в магазине Снежногорска во время ремонта в магазине нашли записку. Ее написал солдат стройбата из Москвы.

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