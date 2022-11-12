В лобовом столкновении машин на трассе "Кола" в Мурманской области погиб человек

В ДТП попало такси. Фото: vk.com/murman01

Утром 12 ноября ДТП случилось на 1416 километре федеральной трассы "Кола" в Мурманской области. Около 7.42 поступило сообщение, что в Кольском районе столкнулись УАЗ "Патриот" и Renault Logan. Последняя машина оказалась такси.

- Погиб один человек. На месте происшествия работал дежурный караул отдельного поста ПЧ-20 Кольского филиала и спасатели МАКАСЦ, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: около 10 утра 9 ноября на 1368 километре дороги "Кола" столкнулись Renault Logan и УАЗ. После этого обе машины загорелись.

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