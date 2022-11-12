В медучреждения Североморска привезли технику для точной диагностики зрения

Новая техника позволит делать более точную диагностику зрения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область поступила современная техника для проверки зрения у северян. По автоматическому рефкератометру поступило в поликлинику №2 и ЦРБ в Североморске.

- Новая техника позволяет по результатам одного измерения быстро и точно получить максимум информации о состоянии оболочки роговицы глаза пациента. Это необходимо для выявления индивидуальных параметров зрения и дальнейшего подбора очков или контактных линз, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Технику закупили при поддержке нацпроекта "Здравоохранение".

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