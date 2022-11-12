В ЗАТО Островной ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конец недели в Мурманской области ознаменовался непогодой: северян предупредили о сильном ветре и мокром снеге.

Из-за этого в ЗАТО Островной с 11 ноября ввели режим повышенной готовности, который продлится четыре дня до 14 числа.

- Владельцам маломерных судов не допускать выход в море до улучшения погодных условий. Просим жителей убрать посторонние предметы за оконными проемами, владельцев автомобилей убрать их с придомовой территории, - сообщили в официальной группе администрации ЗАТО Островной в "ВКонтакте".

Напомним: на этой неделе в аэропорту "Мурманск" задержали рейсы из-за низкого тумана.

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