В 140 домах Мурманска провели капитальный ремонт

В доме №10 на улице Генерала Журбы подрядчик привел в порядок кровлю и фасад дома. Фото: правительство Мурманской области

В 140 домах Мурманска завершились работы по капитальному ремонту.

Так, в доме №10 на улице Генерала Журбы подрядчик привел в порядок кровлю и фасад дома. Рабочие смонтировали деревянный каркас, уложили утеплитель, гидроветрозащитную пленку. Кардинально преобразился и фасад жилого здания, завершены работы по водоотведению и теплоснабжению.

- На улице Шмидта, 47 отремонтированы межпанельные швы, входные группы, обшивки балконов. Также рабочие заменили обрешетки, устроили новую кровлю, ограждения, снегозадержатели, - сообщили в правительстве региона.

Также в доме на улице Свердлова, 6/1, который пострадал от взрыва газа в 2018 году, провели необходимый ремонт крыши и фасада, в том числе утеплили его сайдингом.

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